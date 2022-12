Lukaku Inter, il belga a disposizione con il Betis? Il punto sulle condizioni

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 15/12/2022

Inter, procede a gonfie vele il recupero di Romelu Lukaku. L’attaccante ha preferito rinunciare ad alcuni giorni di vacanza dopo l’eliminazione del suo Belgio dal mondiale in Qatar per rimettersi in forma in vista della seconda parte di stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il belga potrebbe addirittura partecipare all’amichevole in programma sabato contro il Betis Siviglia. La decisione finale verrà presa entro la giornata di oggi.

Lukaku Inter, il belga torna in gruppo: segnali confortanti

Domani è prevista la partenza per la Spagna e negli ultimi giorni sarebbero arrivati segnali confortanti sulle condizioni del belga. Lukaku ieri ha svolto l’allenamento con il resto del gruppo; sia al mattino con le esercitazioni su forza e potenza che al pomeriggio con un lavoro più tecnico.

Adesso bisognerà capire se lo staff medico nerazzurro voglia mettergli minuti nelle gambe contro il Betis o lasciarlo alla Pinetina per proseguire negli allenamenti. È attesa per oggi una risposta definitiva ma c’è da sottolineare che il belga sarebbe molto soddisfatto delle sensazioni che gli sta dando il suo corpo.