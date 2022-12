Marotta-Inter, il dirigente verso un ritorno alla Juventus? Biasin dice tutta la verità

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/12/2022

Marotta-Inter, continuano le voci che portano un ritorno del dirigente verso alla Juventus. Nelle scorse ore, viste le vicende che hanno coinvolto la società bianconera, si fanno sempre più insistente le voci di un repulisti all’interno della dirigenza juventina. Tra i nomi sul taccuina della famiglia Elkann, ci sarebbe anche quello dell’attuale amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta.

Il dirigente interista, già in passato, è stato sulla sponda bianconera, contribuendo al raggiungimente di otto dei nove scudetti consecutivi. Adesso, un ritorno in quel di Torino, potrebbe avere davvero del clamoroso, soprattutto perchè, secondo le voci che circolano, il dirigente non avrebbe preso bene la politica di tagli del presidente nerazzurro, Steven Zhang. Intanto, Fabrizio Biasin, dice tutto sulla questione.

Marotta-Inter, l’amministratore delegato nerazzurro torna alla Juventus? Biasin dice tutto sulla vicenda

Dunque, come detto, sono sempre più intense le voci che vorrebbero un ritorno di Beppe Marotta alla Juventus. Proprio di questo, ai microfoni di Telelombardia, ha parlato il giornalista di Libero, e molto esperto e ben informato delle cose di casa Inter, Fabrizio Biasin.

Il giornalista, infatti, ha affermato di aver sentito lo stesso Marotta che avrebbe risposto con un ‘Non ci penso’. Un tentativo della società bianconera ci sarebbe, ma ad ora la risposta del dirigente è un no. Ovviamente, da qui a qualche mese le cose potrebbero cambiare e ci potrebbe essere un futuro in bianconero. Ma, almeno per il momento, il futuro del dirigente nerazzurro è saldo nella scrivania di viale della Liberazione. Con il passare del tempo ne capiremo di più.