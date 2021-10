Mercato Inter: offerta clamorosa? Nel mirino un 'gioiello' della Serie A

Mercato Inter: l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, segue da vicino Morten Thorsby della Sampdoria.

Il centrocampista norvegese, 25 anni, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, avrebbe ingolosito i dirigenti nerazzurri. Tanto è vero che, durante il prossimo mercato estivo, l'Inter potrebbe fare un tentativo per portarlo a Milano. Un giocatore, Thorsby, che in questi ultimi anni in Italia, dopo la sua esperienza in Olanda, è cresciuto in maniera esponenziale e ha dimostrato il suo valore. La richiesta della Sampdoria è di 15 milioni di euro a fronte di un ingaggio – elemento che, all’Inter, dopo la spending review ordinata dal presidente Steven Zhang, è da tenere in considerazione – di 500.000 euro. Thorsby non è il solo giocatore della Sampdoria ad interessare all’Inter, visto che anche l’esterno d’attacco classe 2000, Mikkel Damsgaard, interessa molto.

Ma i due sampdoriani, non sono gli unici due uomini su cui l’Inter avrebbe messo gli occhi. Marotta e il direttore sportivo, Piero Ausilio, sarebbero infatti intenzionati a fare due regali a Simone Inzaghi già durante il mercato invernale. I ruoli cerchiati in rosso sono quelli del centrocampo e dell’attacco, con il testa a testa tra Van de Beek, Nandez e Villar – leggi qui le ultime su questi interessamenti – e il mai svanito tentativo di voler portare in nerazzurro l’attaccante del Sassuolo, Gianluca Scamacca (leggi qui le ultime sul classe 1999).

Attenzione, però. Come InterDipendenza vi racconta dal 7 ottobre, c'è il forte interesse anche per Andrea Belotti: il capitano del Torino il cui contratto scadrà a giugno 2022. Ne abbiamo parlato anche questa mattina (martedì 19 ottobre) in questo articolo.