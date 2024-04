Inter, Ausilio in visita alle big d’Europa: tutti i nomi sul taccuino dei nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/04/2024

Inter, Ausilio in visita alle big d’Europa. La squadra di Simone Inzaghi sta preparando la complicatissima sfida di lunedì prossimo contro il Milan. Una partita che non rappresenta solo il derby della città di Milano. Ma è anche un match in cui i nerazzurri, nel caso in cui portassero a casa i tre punti, vincerebbero anche il ventesimo scudetto della loro storia e, quindi, potrebbero finalmente cucire la seconda stella sul petto.

Mentre la squadra lavora sul campo d’allenamento, la dirigenza lavora dietro la scrivania e in giro per gli stadi d’Europa per trovare quei giocatori che possano fare al caso della rosa per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, durante le partite di Champions League, il ds interista Piero Ausilio, è stato avvistato sulle tribune di alcuni stadi più importanti d’Europa – anche il suo vice, Dario Baccin, era presente a Bergamo.

E’ stata sicuramente l’occasione per aggiornarsi e guardare dal vivo alcuni calciatori. Ma è stato anche il modo per iniziare a sondare il terreno per alcuni elementi che non rientrano nei piani delle big europee. I due nomi che piacciono molto sarebbero quello di Eric Garcia, di proprietà del Barcellona, ma in prestito al Girona, e quello di Rafa Marin, difensore classe 2002, di proprietà del Real Madrid, ma in prestito all’Alaves.