Lautaro-Inter, arriva l’ok dalla Cina: arriverà il rinnovo. Ecco tempistiche e cifre

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/04/2024

Lautaro-Inter, arriva l’ok dalla Cina per il rinnovo. In casa nerazzurra, sono giorni importantissimi in vista della partita di lunedì contro il Milan. La squadra di Simone Inzaghi si appresta a preparare un derby che, nell’eventualità di una vittoria, porterebbe il ventesimo scudetto e la seconda stella della storia nerazzurra. Un traguardo importantissimo a cui club, squadra e tifosi tengono moltissimo e vogliono raggiungere.

Ma il compito non sarà affatto semplice, perchè contro ci sarà un Milan arrabbiato per l’eliminazione dall’Europa League nel derby italiano contro la Roma. Non solo, ma i nerazzurri, in questa fase della stagione, non sono apparsi molto brillanti dal punto di vista fisico. Pertanto, servirà la massima attenzione e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco.

Intanto, la dirigenza, lavora per mantenere i big della rosa anche per il futuro. Infatti, sono giornate cruciali anche per il rinnovo di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, per ammissione dello stesso Marotta, è vicinissimo al prolungamento. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per il rinnovo del capitano nerazzurro è arrivato anche l’ok dalla Cina da parte del presidente Steven Zhang. Le tempistiche prevedono la firma e l’annuncio dopo la matematica certezza dello scudetto. Si parla di un rinnovo di cinque anni fino al 2029 con un ingaggio da circa 9 milioni di euro netti a stagione.