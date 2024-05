Inter, Bastoni, quasi una promessa di altri tempi

di Redazione, pubblicato il: 02/05/2024

(Inter) Alessandro Bastoni è stato intervistato da Sky Sport. Il difensore ha raccontato le sue emozioni per la conquista dello scudetto e della seconda stella.

Poi il giornalista gli ha rivolto una domanda piuttosto insolita per questi tempi, ovvero se avesse intenzione di fare tutta la sua carriera in nerazzurro. La risposta è stata per certi versi sorprendente se rapportata alla cautela con di solito i calciatori affrontano questo argomento.

“Io personalmente me la sento, specialmente dopo quello che è stata la festa e la manifestazione d’affetto da parte di tutti. Poi è chiaro che quando le cose vanno bene è facile essere tutti felici, ma purtroppo sono passato anche da delusioni importanti come la sconfitta dello scudetto e in finale di Champions League. E anche lì abbiamo sentito il supporto dei nostri tifosi quindi posso dire che mi sento di ripagare questo affetto”.