Dumfries-Inter, rinnovo lontano con i nerazzurri: due piste se parte l’olandese

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/04/2024

Dumfries-Inter, due piste se parte l’olandese. In casa nerazzurra, la concentrazione è massima in vista della partita di lunedì sera contro il Milan. Una partita che potrebbe regalare, in caso di vittoria, il ventesimo scudetto della storia nerazzurra e, di conseguenza, la seconda stella cucita sulla maglia. Ma i rossoneri saranno agguerriti, dopo la cocente delusione per l’eliminazione dall’Europa League. Oltre a ciò, i nerazzurri non sono nel loro periodo di forma migliore.

Intanto, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri pensano anche al mercato e a programmare il futuro per la prossima stagione. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Appiano Gentile, potrebbe essere l’esterno olandese, Denzel Dumfries. Il numero 2 interista è in scadenza di contratto nel 2025 e il rinnovo sembra molto lontano. Per questo, la prossima estate, potrebbe essere l’ultima per poter monetizzare.

A tal proposito, la dirigenza interista, sta sondando alcune piste per sostituirlo, soprattutto due in particolare. La prima è quella che riguarda Sugawara dell’AZ Alkmaar, esterno classe 2000 che sta facendo molto bene in Olanda con contratto in scadenza nel 2025. L’altro profilo è quello di Wan Bissaka del Manchester United. Anche lui è in uscita e anche per lui il contratto è in scadenza il 30 giugno del 2025.