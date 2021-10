Mercato Inter, nottata ricca di notizie: per il colpo in attacco c'è il 'favorito'

Mercato Inter: per il colpo in attacco (a gennaio o giugno) ci sarebbe un 'favorito'.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, starebbe studiando la lista di rinforzi da regalare a Simone Inzaghi. E, in queste ore, 'continua a spuntare' un nome: quello di Andrea Belotti, capitano del Torino. A fare un nuovo punto della situazione è il sito Cittaceleste. "E' lui - si legge - il giocatore che con più probabilità, al momento, potrebbe essere scelto dall'Inter per rinforzare il reparto di attacco. Anche se qui, non parliamo di gennaio ma più presumibilmente di giugno. Le trattative per il rinnovo di contratto non sono andate a buon fine ed è per questo motivo che l'Inter potrebbe accelerare per approfondire la questione". InterDipendenza, lo scorso 7 ottobre, vi aveva già anticipato in esclusiva come l'obiettivo di Marotta fosse proprio Belotti: la nostra esclusiva potrete trovarla infatti in questo articolo. "All'Inter potrebbe arrivare a cifre assolutamente accettabili, visto che ci sarebbe da pagare solo il suo stipendio. Ad oggi - conferma la Cittaceleste - le possibilità che Belotti possa diventare un nuovo calciatore nerazzurro sono abbastanza alte e superiori al 40%".

Gli altri nomi che circolano, ma che sono 'più difficili', sono quattro. Il primo: Mauro Icardi, che al Paris Saint Germain, trova meno spazio di quanto previsto. Ieri (lunedì 18 ottobre) abbiamo fatto il punto della situazione in questo approfondimento: "La separazione da Wanda Nara apre per Mauro Icardi interessanti scenari di calciomercato - ha scritto La Repubblica - L’Inter a breve dovrà trovare un degno sostituto a Edin Dzeko, in gran forma ma già trentacinquenne. Alla Pinetina peraltro Icardi ritroverebbe il suo amico Lautaro Martinez, con cui non ha mai smesso di sentirsi". Il secondo nome che, in queste ore, continua a rimbalzare è quello di Luka Jovic del Real Madrid: Secondo Cittaceleste "I Blancos avrebbero aperto a tale ipotesi (quella del prestito, ndr). Per questo ad oggi le possibilità di vedere Jovic all'Inter da gennaio, sono almeno del 30%". Infine ci sono i nomi dei due gioielli del Sassuolo: Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca: qui, InterDipendenza, ha fatto il punto della situazione.