Inter, nome ‘galactico’ per la difesa: nerazzurri interessati, ma trattativa difficile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/04/2024

Inter, si punta al colpo ‘galactico’ per la difesa. In casa nerazzurra, la squadra è molto concentrata per quello che è il primo match point scudetto. Gli uomini di Inzaghi, infatti, dovranno giocare il derby contro il Milan e, in caso di vittoria, conquisterebbero il ventesimo scudetto della loro storia e cucirebbero la seconda stella sul petto. Ma i rossoneri non staranno a guardare e vogliono riscattare la brutta eliminazione dall’Europa League e approfittare dello stato di forma non brillante dei nerazzurri.

Servirà, dunque, la migliore Inter possibile e la massima cura di ogni dettaglio e ogni situazione di gioco. Ma mentre la squadra prepara la sfida sul campo, dalla scrivania la dirigenza cerca di programmare la prossima stagione. Uno dei ruoli su cui ci si concentrerà maggiormente è quello della difesa e in queste ore, un nome nuovo è venuto fuori per la retroguardia nerazzurra.

Si tratta del difensore del Real Madrid, Nacho. Come ha riportato Fabrizio Romano, lo spagnolo lascerà a zero i blancos e non ha intenzione di rimanere in Liga Spagnola per non affrontare la propria squadra del cuore. Per questo i nerazzurri, con i propri dirigenti, si sono fortemente interessati e vorrebbero avanzare nelle negoziazioni, anche se tante squadre sono su di lui ed una felice conclusione della trattativa non è affatto semplice.