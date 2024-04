Zhang-Inter, il presidente nerazzurro vicino al rifinanziamento: la soluzione a sorpresa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/04/2024

Zhang-Inter, il presidente nerazzurro sta per effettuare il rifinanziamento. La squadra di Simone Inzaghi, si sta preparando per la prossima partita contro il Milan. La stracittadina, in caso di vittoria nerazzurra, consentirebbe a Lautaro e compagni di vincere il ventesimo scudetto della loro storia e di cucire nelle proprie maglie la seconda stella. Ma i rossoneri vorranno impedire i festeggiamenti e vorranno approfittare dello stato di forma meno brillante dei nerazzurri per rispondere alle critiche delle ultime settimane accorse per l’eliminazione dall’Europa League.

Intanto, anche per quanto riguarda le questioni societarie, le cose sembrano muoversi. Secondo quanto riportato da Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, il 20 maggio, data di scadenza del prestito di Oaktree, si avvicina. Pare che il presidente nerazzurro abbia trovato la soluzione per liquidare il fondo statunitense. Il fondo Pimco, in questo momento, sembra essere in vantaggio per effettuare il rifinanziamento e sarebbe andato in due diligence.

Nelle settimane passate, sia HayFin Capital che Ares si erano interessate per poter rifinanziare, ma la soluzione, poi, sarebbe andata altrove. Vedremo come evolverà la situazione, di sicuro non manca molto affinchè i tifosi interisti scoprano il futuro della loro società. Zhang, dunque, sarebbe vicinissimo a tenersi l’Inter e nelle prossime ore il tutto potrebbe essere ufficiale.