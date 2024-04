Inter, un economista nel centrocampo del futuro

di Redazione, pubblicato il: 20/04/2024

L’Inter lo ha mandato in provincia per crescere, prima Reggio Calabria poi Bologna. Un viaggio lungo lo stivale per mettere insieme esperienze preziose per il futuro. Oggi Giovanni Fabbian è uno dei talenti giovani più brillanti della serie A. Thiago Motta ed il suo calcio lo hanno aiutato a prendere consapevolezza dei suoi mezzi, una presenza importante nel centrocampo rossoblu pur non partendo sempre nell’undici titolare. 5 gol in campionato dopo gli 8 nella cadetteria della stagione scorsa spiegano bene il suo futuro da tuttocampista prezioso per ogni allenatore.

L’Inter lo ha ceduto al Bologna nell’ambito dell’operazione che ha portato Arnautovic a Milano ma senza perdere il controllo sul suo futuro, Nel 2025 i nerazzurri potranno riportarlo a casa sulla base di un diritto di recompra a 15 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport ha dedicato una lunga intervista a Fabbian nella quale emerge un ragazzo con il calcio nel sangue ma consapevole che il mondo va ben oltre il pallone. Un ragazzo con le idee chiare anche sul suo futuro: “studio economia, ho dato cinque esami. L’università mi arricchisce e prepara al futuro. In più, avendo noi calciatori molto tempo libero, credo sia importante occuparlo nel migliore dei modi…Dopo il calcio comincerò una vita completamente diversa: mi piacerebbe che ciò che avrò imparato grazie agli studi in Economia ne facesse parte. Potrei dedicarmi alla finanza”. ”.