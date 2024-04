Inter, grande interesse per l’Europa League, c’è un motivo

di Redazione, pubblicato il: 20/04/2024

L’Inter guarda con estremo interesse alla fase finale dell’Europa League. Nelle semifinali della competizione le due italiane qualificate, Roma e Atalanta sfideranno rispettivamente il Bayer Leverkusen ed il Marsiglia.

Al di là della simpatie per i due club di serie A, tutto il mondo nerazzurro sosterrà convintamente i francesi per il passaggio del turno e per la conquista del trofeo.

In quel caso il Marsiglia approderebbe di diritto alla prossima edizione della Champions League evento che farebbe scattare obbligatoriamente il riscatto di Joaquin Correa. 10 milioni di euro che arriverebbero nelle casse nerazzurra in maniera del tutto inaspettata oltre ai due per il prestito per un giocatore che nella sua permanenza in nerazzurro ha profondamente deluso.