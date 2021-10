Inter, centrocampista cercasi: i tre nomi per il mercato di gennaio

L’Inter cerca un centrocampista per il mercato invernale.

La società nerazzurra, in queste settimane si sta mettendo a lavoro per riuscire a trovare quel tassello che possa completare la rosa di Simone Inzaghi e permettere all’allenatore nerazzurro di poter avere quante più risorse per attuare quella che è la propria idea di calcio. Ecco perché Piero Ausilio e Beppe Marotta sono pronti a cogliere le occasioni che si presenteranno e a tornare con forza a trattare due calciatori che da tempo piacciono in viale della Liberazione.

Secondo quanto riportato da parte del sito, Calciomercato.com, il primo è Nahitan Nandez del Cagliari, centrocampista del Cagliari che già la scorsa estate era stato trattato, ma per il cui trasferimento, poi, non si è riusciti a concretizzare. Il presidente della società sarda ha promesso al giocatore di lasciarlo partire nel mercato di gennaio ed ecco perché l’ipotesi Inter non va scartata a prescindere, anche in virtù dei buonissimi rapporti tra le due società che già in passato hanno concluso degli affari tra di loro - ecco qui le ultime novità sul giocatore.

Il secondo nome è quello di Donny van de Beek, centrocampista olandese del Manchester United che in Inghilterra non sta trovando lo spazio che si aspettava e che ha deciso da tempo di cambiare aria. Anche per lui si potrebbe imbastire una trattativa, ma occhio alla concorrenza interna, dal momento che la Juventus è molto interessata al giocatore per poter rinforzare la propria metà campo.

Oltre a questi due giocatori, nei giorni scorsi, abbiamo raccolto in esclusiva la possibilità, per l’Inter, di poter trattare il trasferimento in prestito del centrocampista della Roma, Gonzalo Villar che è stato messo ai margini della rosa giallorossa da Josè Mourinho – leggi qui la nostra esclusiva. L’Inter inizia a muoversi seriamente sul mercato di riparazione e la missione è solo una: consegnare un centrocampista ad Inzaghi.