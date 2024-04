Mercato Inter, nome nuovo per la difesa: ma ci sono anche due alternative

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/04/2024

Mercato Inter, nome nuovo per la difesa nerazzurra. La squadra di Inzaghi si prepara al prossimo complicatissimo impegno di campionato contro l’Udinese di Cioffi. La squadra bianconera è alla disperata ricerca di fondamentali punti salvezza e darà tutto per ottenerli, soprattutto in casa. I nerazzurri dovranno fare molta attenzione e dovranno munirsi di pazienza, contro una squadra che per modo di giocare è tradizionalmente ostica e che, nel suo stadio, l’anno scorso, è riuscita a strappare i tre punti.

Intanto, in viale della Liberazione, la dirigenza nerazzurra sta iniziando a programmare il futuro della rosa. Marotta e Ausilio sono al lavoro per trovare i profili migliori per rinforzare la squadra. Uno dei ruoli che andrà sicuramente rinforzato è quello della difesa. Infatti, Acerbi e de Vrij sono oramai in là con gli anni e serve un profilo che possa essere capace di sostituirli. E La Gazzetta dello Sport di oggi parla di un nome nuovo in vista della prossima stagione.

Si tratta dell’olandese Beukema del Bologna. Il difensore costa circa 20-25 milioni e per lo sviluppo del gioco di Thiago Motta sarebbe perfetto per una difesa a tre. Ma non è il solo nome. Infatti, la dirigenza, guarda con molta attenzione anche a Bijol dell’Udinese, che però potrebbe soffrire il salto in una big, ma anche a Buongiorno del Torino, il cui costo, però, è elevatissimo visti i 40 milioni richiesti.