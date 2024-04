Inter, la profezia di Biasin sullo scudetto

di Redazione, pubblicato il: 05/04/2024

(Inter) Fabrizio Biasin ha parlato su Cronache di spogliatoio del derby del prossimo 22 aprile e dell’eventualità che in quella occasione i nerazzurri riescano a raggiungere la matematica certezza dello scudetto e della seconda stella.

“Al Milan preferirebbero vincere il derby o andare avanti in Europa League? Io penso che preferirebbero la seconda opzione. Non puoi però far finta che non esista. Il derby non è particolarmente importante in sé, ma Pioli ha perso gli ultimi cinque e deve mettere un po’ di applicazione. In futuro i tifosi ricorderanno che l’Inter vinca lo Scudetto a casa del Milan. Queste sono cose che rimarranno perché sono parte del calcio popolare”.