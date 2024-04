Mercato Inter, dopo lo scudetto al via la campagna di Spagna

di Redazione, pubblicato il: 05/04/2024

L’Inter della prossima stagione vedrà novità anche in difesa. Le indiscrezioni parlano dell’interessamento per Buongiorno e Schuurs del Torino ma per entrambi il presidente granata Cairo non è intenzionato a fare sconti.

Le attenzioni dello staff di mercati nerazzurro sono puntate ora sulla Spagna, in particolare sull’Atletico Madrid dove Hermoso pare intenzionato a non rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno.

Secondo TMW “sinora, solo sondaggi di rito, anche se un eventuale incontro con il giocatore è fissato solo dopo il 20esimo Scudetto. In ballo, comunque, c’è margine per un quadriennale, ma con la possibilità di arrivare pure a 5 grazie all’opzione per un’ulteriore stagione, e il fatto di non pagare il cartellino permetterebbe uno stipendio robusto da 5 milioni più bonus.”