Inter, Lautaro e Barella verso il rinnovo: ecco cosa manca per l’ufficialità

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/04/2024

Inter, Lautaro e Barella verso il rinnovo. La festa di ieri è stato un evento indimenticabile per i tifosi e i giocatori nerazzurri. Una marea di persone che hanno riempito di affetto la squadra per la grande stagione fatta e per i traguardi raggiunti. La vittoria dello scudetto al derby e della seconda stella è stato un obiettivo puntato e centrato, anche se sicuramente non semplice da raggiungere, nonostante il grande distacco dalle inseguitrici.

Ecco perchè i nerazzurri si godranno a lungo quanto accaduto. Intanto, la dirigenza, in viale della Liberazione, ha già iniziato da tempo a porre le basi per il futuro della squadra. Non solo giocatori da acquistare, ma, come detto dai dirigenti ieri nel corso dei festeggiamenti, anche mantenere il nucleo forte della squadra attuale. E due tra i principali interpreti di questo nucleo sono sicuramente Lautaro e Barella.

Per entrambi i giocatori il rinnovo sembra essere ad un passo, con estensione fino al 2029. Il centrocampista, che ha respinto le avances del Manchester City la scorsa estate, ci sarà un ingaggio da 7 milioni più bonus. Mentre per l’attaccante, che ha respinto invece offerte enormi dall’Arabia, manca qualche metro in più per la fumata bianca, ma l’accorso dovrebbe assestarsi intorno ai 9 milioni di ingaggio annui.