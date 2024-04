Udinese-Inter, Inzaghi ritrova due uomini. Ma il tecnico nerazzurro dovrà fare attenzione a 3 big

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/04/2024

Udinese-Inter, Inzaghi ritrova due uomini per la sfida di campionato. Il prossimo lunedì, la squadra nerazzurra se la dovrà vedere contro l’Udinese di Cioffi che è alla disperata ricerca di punti per la salvezza. Una squadra, quella bianconera, che di fatto è tradizionalmente ostica per i nerazzurri visto il suo modo molto fisico di giocare. Servirà una prestazione paziente e attenta, per evitare di incappare in brutte sorprese.

Intanto, La Gazzetta dello Sport di oggi, parla di novità importanti che arrivano da Appiano Gentile. Infatti, per la partita contro l’Udinese, Inzaghi recupererà sia Marko Arnautovic che Stefan de Vrij. I due giocatori tra domani e sabato si uniranno al gruppo e saranno in panchina lunedì. Ancora fuori Cuadrado che sta smaltendo l’infortunio, ma non è ancora pronto per scendere in campo.

Intanto, il tecnico nerazzurro, dovrà stare molto attento a tre giocatori della rosa che sono entrati in diffida. Si tratta del capitano Lautaro Martinez, di Mkhitaryan e di Pavard. I tre verranno gestiti tra Udinese e Cagliari, dal momento che, successivamente, ci sarà il derby e Inzaghi non vuole rinunciare a nessuno dei suoi tre giocatori. Vedremo, dunque, quali saranno le scelte di campo in queste due sfide di campionato per il tecnico piacentino.