Mercato Inter: le ipotesi Thuram e Scamacca. Il punto

Mercato Inter. spuntano aggiornamenti su Gianluca Scamacca e Marcus Thuram.

Entrambi sono degli obiettivi dei dirigenti nerazzurri che sono al lavoro per potenziare il reparto offensivo. L'attaccante del Sassuolo, ne parliamo anche qui, sarebbe strettamente placcato dalla Fiorentina. Il club presieduto da Rocco Commisso, riporta Calciomercato.com, vorrebbe intensificare i contatti dopo aver appreso da Dusan Vlahovic che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. Sul serbo ci sarebbe soprattutto la Juventus.

Il Sassuolo valuta il cartellino del centravanti circa 23 milioni di euro ma sono aperte le trattative per eventuali formule. Al momento, il club toscano, a detta di Commisso, è più pronto dal punto di vista economico rispetto all'Inter. I nerazzurri devono risolvere la situazione relativa ad Alexis Sanchez. In questa esclusiva vi spieghiamo che il cileno, dopo lo sfogo, potrebbe essere ceduto già nella prossima sessione invernale. L'ex Barcellona sarebbe corteggiato già da Marsiglia, Betis Siviglia e Siviglia.

Notizie positive arrivano, invece, da Lilian Thuram. Il padre di Marcus, obiettivo di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio della scorsa estate, ha dichiarato in occasione del Festival dello Sport dal palco del 'Teatro Sociale di Trento che sarebbe molto contento se suo figlio si trasferisse nel campionato italiano. L'attuale attaccante del Borussia Mönchengladbach ha una valutazione di circa 30 milioni di euro ed il suo passaggio alla Pinetina sarebbe saltato dopo la rottura del collaterale mediale del ginocchio destro avvenuto nella sfida contro il Bayer Leverkusen. Il francese non è uscito nei radar dell'Inter che, come potete leggere in questo articolo, ha un piano per il futuro.