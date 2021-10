Mercato Inter, Sanchez rescinde? Marotta accelera per il sostituto

Mercato Inter: Giuseppe Marotta vorrebbe Gianluca Scamacca come erede di Alexis Sanchez.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i dirigenti nerazzurri starebbero intensificando i contatti con il Sassuolo per assicurarsi le prestazioni dell'ex Genoa. L'affare potrebbe sbloccarsi già a nella finestra di mercato perché il ragazzo non è titolare nella formazione di Alessio Dionisi. Il tecnico, infatti, preferisce puntare sulle caratteristiche di Giacomo Raspadori (anche lui molto stimato dal club nerazzurro, qui i dettagli).

L'arrivo di Scamacca sarebbe avvantaggiato dalla soluzione che si è creata alla Pinetina dopo il post pubblicato sul profilo Instagram da Alexis Sanchez. Qui capirete cosa è accaduto. Il comportamento del cileno, che chiede espressamente più spazio, non è affatto piaciuto alla società presieduta dagli Zhang. Non si esclude, dunque, una rescissione del contratto, in realtà anche molto oneroso (sono 7 milioni di euro annui percepiti), durante la prossima sessione di mercato. Sulle sue tracce ci sarebbero già Marsiglia, Siviglia e Betis Siviglia.

I dirigenti milanesi, in linea con la nuova politica del club, vorrebbero puntare su un profilo giovane e futuribile. Dopo le pessime notizie arrivate dall'ultimo bilancio, l'Inter punterà su calciatori da valorizzare, per i quali sarà possibile creare una netta plusvalenza. Stop agli ingaggi onerosi e, considerati questi requisiti, Gianluca Scamacca rappresenta realmente il nuovo obiettivo nerazzurro. Il direttore sportivo Carnevali, in questo articolo, spiega l'interesse dei colleghi milanesi con i quali sono ottimi i rapporti dopo l'affare Stefano Sensi.