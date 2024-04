Mercato Inter, Gudmundsson non chiude la porta (anzi)

di Redazione, pubblicato il: 08/04/2024

(Mercato Inter) Gudmundssonn continua a timbrare il cartellino per la gioia del Genoa. La punta islandese realizza il gol della vittoria rossoblu a Verona, il 12mo della sua stagione.

L’Inter lo ha messo nel mirino da tempo per completare il reparto offensivo della prossima stagione. Intervistati da Dazn al termine del match di Verona il giovanotto ha confermato di non sentirsi legato in eterno al Genoa, tutt’altro.

“Penso al momento sono al Genoa e a fare bene con questa maglia, vedremo cosa succederà alla fine della stagione. Rimanere a Genoa? Non so, vedremo al termine della stagione».