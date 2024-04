Hermoso-Inter, pista percorribile a parametro zero? Il giornalista è netto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/04/2024

Hermoso-Inter, la pista è percorribile? In casa nerazzurra la testa è ovviamente focalizzata sulla partita di domani sera contro l’Udinese. La squadra di Cioffi è alla disperata ricerca di punti salvezza, specie dopo la vittoria dell’Empoli sul Torino. Non solo, ma i bianconeri sono, tradizionalmente, una squadra parecchio ostica e già l’anno scorso, in casa, sono riusciti a sconfiggere i nerazzurri per 3-1 in una dei punti più bassi della stagione per gli uomini di Inzaghi.

Per questo servirà la massima attenzione e la massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco. Intanto, se la squadra lavora sul campo, la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e sta lavorando per trovare i migliori profili che possano fare al caso della squadra di Inzaghi per la prossima stagione. Uno dei nomi che è stato fatto per il reparto difensivo, è quello di Hermoso. Il giocatore dell’Atletico Madrid è in scadenza di contratto e non rinnoverà il proprio rapporto con i colchoneros.

Si era parlato di un interesse da parte dell’Inter e il giornalista Fabrizio Romano ha descritto la situazione in merito. Secondo quanto riportato all’interno dei propri canali social, non c’è alcuna trattativa tra Inter ed il difensore spagnolo. Resta ferma la volontà di non rinnovare con l’Atletico, ma è altrettanto vero che non ci sono conversazioni in corso. Sembra, dunque, che per la difesa interista, i nomi saranno altri.