Inter, nome a zero a sorpresa per l’attacco: è un pallino della dirigenza da tempo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/04/2024

Inter, nome a sorpresa a parametro zero per l’attacco. Mentre la squadra prepara la trasferta di domani sera contro l’Udinese, la dirigenza sta lavorando duramente per programmare il prossimo futuro della squadra e trovare quei profili che possano essere funzionali al progetto nerazzurro. Non è un mistero che Marotta e Ausilio siano alla ricerca di una punta che possa sostituire senza problemi gli attaccanti titolari.

E proprio a tal proposito, stamane, La Gazzetta dello Sport, parla di un giocatore che ritorna nei radar della dirigenza interista. Si tratta dell’attaccante francese di proprietà del Manchester United, Anthony Martial. Il ragazzo è in scadenza di contratto con i Red Devils e può già firmare per un altro club visto che ha deciso di non continuare in Inghilterra. Il classe 1995 è un pallino della dirigenza nerazzurra e il suo agente lo avrebbe proposto in viale della Liberazione.

Come si sa, i nerazzurri, stanno puntando all’acquisto di Gudmunsson del Genoa. Ma la corte della Premier League potrebbe far saltare il banco. Ecco perchè Martial è un’opzione da non scartare. Sul francese, tra l’altro, i nerazzurri non sarebbero gli unici, visto che il Fenerbahce è molto interessato, così come un paio di club francesi di prima fascia. Insomma, un giocatore che vuole rilanciarsi e che è sempre piaciuto. Martial torna nei radar nerazzurri.