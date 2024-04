Inter, la BBC incorona Inzaghi: che paragone con le grandi squadre del passato!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/04/2024

Inter, la BBC incensa Simone Inzaghi. La stagione dell’Inter, da qui a fine stagione, potrebbe regalare la soddisfazione enorme della vittoria del ventesimo scudetto. Un traguardo a lungo rincorso dalla squadra nerazzurra e finalmente ad un passo dal suo raggiungimento. Intanto, la BBC, incensa Simone Inzaghi. Un riconoscimento davvero soddisfacente per l’allenatore interista.

Ecco quanto riportato dalla BBC: “Il 1° aprile dello scorso anno l’Inter di Simone Inzaghi fu sconfitta per 1-0 dalla Fiorentina mettendo in dubbio il futuro del tecnico. Inzaghi fu accusato praticamente di tutto. Dall’uso incessante delle fasce alla mancata rotazione della squadra. Un anno dopo l’Inter è capolista mostrando la sua bellezza. Quella è stata la 100esima vittoria di Inzaghi in Serie A, la migliore percentuale di vittorie di qualsiasi allenatore nerazzurro che abbia trascorso più di un anno alla guida dell’Inter: 150 partite, 100 vittorie, percentuale di successo del 67%. L’Inter non solo ha 14 punti di distacco dal secondo posto, ma anche il modo in cui gioca è spettacolare. Il fatto che i giocatori avessero la libertà di eseguire mosse offensive mentre il resto della squadra si adattava, ruotando le posizioni senza soluzione di continuità per garantire solidità costante e un attacco imprevedibile: ricordava davvero l’incredibile stile dell’Olanda degli anni ’70. Non c’è da meravigliarsi che Inzaghi sia ora accostato a club di alto livello in Inghilterra e all’estero, compreso il Liverpool. Chi presta attenzione noterà che Inzaghi da tempo sta realizzando cose piuttosto eccezionali come allenatore. Il suo stile di calcio ha catturato l’immaginazione, anche se le critiche nei suoi confronti sono state esagerate e prevedibili da parte della sempre esigente stampa italiana. Non che Inzaghi sia sempre stato perfetto”.