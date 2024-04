Inter, cosa farà Zhang? Biasin dice tutta sulla situazione. E sulla deadline con Oaktree…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/04/2024

Inter, Biasin parla della situazione relativa a Steven Zhang. In casa nerazzurra la concentrazione è massima in vista della prossima partita di campionato da giocare contro l’Udinese di Cioffi. Una partita che si preannuncia particolarmente ostica se si pensa che la squadra bianconera è alla disperata ricerca di punti utili per la salvezza. Per questo servirà la massima attenzione e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco.

Intanto, uno dei temi che ha tenuto banco in questa settimana, è stata sicuramente la situazione legata al presidente nerazzurro, Steven Zhang, Infatti, il delfino di Suning dovrà restituire il prestito, con gli interessi, al fondo statunitense Oaktree. In tanto hanno fatto ipotesi sulla questione. E proprio di questo ha parlato il giornalista di Libero, molto vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin.

Ecco le parole di Fabrizio Biasin: “Zhang non sarà presente alla Festa Scudetto dell’Inter? Non è una sorpresa, non torna in Italia da 9 mesi. Ha impegni in Cina. Secondo la Gazzetta Zhang avrebbe trovato un accordo con Oaktree per la questione societaria. Vedremo, ricordiamoci che il 20 maggio c’è questa scadenza da rispettare. Dopo quella data scopriremo se l’Inter andrà avanti con Zhang o se passerà ad un fondo come potrebbe essere quello di Oaktree”.