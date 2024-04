Udinese-Inter, un ritorno ed un dubbio per Inzaghi: la probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/04/2024

Udinese-Inter, la probabile formazione dei nerazzurri. La squadra di Inzaghi sta lavorando per preparare al meglio la prossima trasferta di campionato contro l’Udinese. La squadra di Cioffi è alla disperata ricerca di punti salvezza e servirà una partita praticamente perfetta per provare a portare a casa i tre punti. Non solo, ma i bianconeri, tradizionalmente, sono una squadra molto ostica, per modo di giocare, per i nerazzurri. Tra l’altro, nella passata stagione, proprio in casa, l’Udinese è riuscita a vincere contro l’Inter, in uno dei momenti più complicati per Lautaro e compagni.

Per questo, Simone Inzaghi, dovrà fare molta attenzione nella scelta dell’undici titolare che dovrà scendere in campo lunedì. Il tecnico nerazzurro, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrà contare nuovamente sul ritorno in campo di Yann Sommer tra i pali. In difesa, il terzetto sarà composto da Pavard, Acerbi ed uno tra Carlos Augusto e Bisseck. In mezzo, i cinque di centrocampo dovrebbero essere Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In avanti, solita coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Il sogno ventesimo scudetto è molto vicino. Ma per realizzarlo bisogna ancora vincere qualche partita. A partire da quella contro l’Udinese. Un avversario che non farà sconti.