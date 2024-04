Inter a Udine con una assenza pesante

di Redazione, pubblicato il: 08/04/2024

L’Inter arriva a Udine per il match di stasera con due assenze importanti, Bastoni e De Vrij sono rimasi alla Pinetina a curare i rispettivi acciacchi muscolari.

L’assenza del centrale azzurro sarà importante nello scacchiere di Inzaghi. Il difensore è diventato sempre più fondamentale non solo nella linea a tre davanti a Sommer ma anche in fase di costruzione. La sua capacità di spingersi in avanti e di cercare la profondità per i compagni avanzati, specialmente Barella, si è rivelata sempre più spesso negli ultimi tempi un’arma decisiva in assenza dei gol di Thuram e Lautaro.

Ala suo posto quasi certa la presenza di Carlos Alberto, diventato nerazzurro a titolo definitivo dopo la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions. Il brasiliano quando è stato chiamato in causa ha sempre dato risposte positive in fase difensiva. Adesso anche Inzaghi si aspetta che anche lui ritrovi la capacità di spinta e anche di finalizzazione messe in mostra a Monza.