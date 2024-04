L’Inter ha scelto il portiere del futuro, Julio Cesar protagonista della trattativa

di Redazione, pubblicato il: 08/04/2024

L’Inter ha scelto il portiere del futuro. La Gazzetta dello Sport apre con un lungo articolo secondo il quale il club nerazzurro avrebbe deciso di puntare tutte le carte del dopo Sommer su Bento Matheus Krepski, portiere dell’Athletico Paranaense e già in ottica nazionale verdeoro.

Lo staff di mercato interista segue Bento da tempo. L’accelerazione di queste settimane suonerebbe come “la conferma della bontà dell’illuminazione sul mercato avuto un anno e mezzo fa. Dall’altro avrebbe gradito meno clamore attorno a questo 24enne di Curitiba, alto 1.90 e con piedi da mediano. L’Inter era arrivata ben prima degli altri, ma gli spasimanti di questo passo si sono moltiplicati e l’affare si è fatto più complesso. Pare che nella lista non ci sia il Chelsea, ma è certo che diverse squadre di Premier e un paio di Liga stiano pensando a Bento. Insomma, il fattore tempo in questa storia è il più delicato…

L’importanza di Julio Cesar

Per portare a casa Bento di milioni ne servirebbero “solo” 20, comunque troppi per i nerazzurri che al momento stanno in attesa. Nel futuro prossimo in Viale della Liberazione si deciderà se e con quanta decisione accelerare. Dipenderà da come verranno riempite le altre caselle della rosa e dalle reali possibilità di spesa.”

Protagonista della trattativa era e sarà Julio Cesar. Il portiere del Triplete nerazzurro nella sua nuova attività di agente segue da vicino giovani talenti brasiliani. E’ stato lui a segnalare Bento all’Inter e non è difficile immaginare che la sua influenza sarà decisiva anche per chiudere l’affare.

La Gazzetta sottolinea come non ci sia alcuna urgenza, il rendimento di Sommer offre ampie garanzie anche per la prossima stagione. Ma la sua carta d’identità parla di 35 anni. Bento arriverebbe per restare un anno sotto le ali protettive del portierone svizzero ripetendo lo schema che Roberto Mancini utilizzò per la successione tra i pali tra Francesco Toldo e Julio Cesar.