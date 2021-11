Mercato Inter, Gagliardini verso la cessione: la richiesta dei nerazzurri

Mercato Inter: Roberto Gagliardini potrebbe lasciare i nerazzurri nel mercato di gennaio.

Il centrocampista ex Atalanta, dopo una prima stagione in cui ha avuto un grande impiego, nelle ultime due non ha avuto il minutaggio che si aspettava, tanto che, alla fine dello scorso campionato, culminato con la vittoria dello scudetto, aveva dichiarato il suo malcontento per questi motivi. Per questo, a gennaio, una sua partenza, secondo quanto riportato da parte del sito tematico Calciomercato.com, non può essere esclusa a priori, con la società nerazzurra che avrebbe già fissato il prezzo in caso di una richiesta di addio.

Ma procediamo con ordine: quando Gagliardini è stato acquistato dall'Atalanta, la spesa per il suo cartellino è stata di 28,8 milioni di euro, cifra, poi, aumentata di un ulteriore milione l'anno scorso dopo il raggiungimento di alcuni bonus per la vittoria dello scudetto raggiungendo quasi i 30 milioni. In vista di gennaio, a bilancio, il giocatore sarà a poco più di 7 milioni, anche se la dirigenza nerazzurra, per lasciarlo partire, vorrebbe una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro che, poi, andrebbero reinvestiti sul mercato. Altra considerazione, quella di poter cedere Gagliardini, potrebbe essere una delle ultime occasioni, in mancanza di rinnovo, dal momento che il giocatore bergamasco ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023.

Vedremo, dunque, se dopo le parole di Matias Vecino che lamentano il poco impiego - leggi qui la notizia -, ci sarà anche la richiesta di cessione da parte di Gagliardini. Quello che è certo è che Beppe Marotta e Piero Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati in vista di questi eventuali addii ed è per questo che hanno iniziato a sondare il terreno per alcuni centrocampisti, con un nome su tutti che è quello di Nahitan Nandez, giocatore che piace molto e che era già stato trattato nel corso della scorsa sessione di calciomercato - leggi qui la notizia su questo interessamento.