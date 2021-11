Inter, Vecino sbotta. Dall'Uruguay, parole dure dell'ex Fiorentina

Inter: Matias Vecino sbotta. Presentatosi in conferenza stampa dall’Uruguay, il centrocampista ex Fiorentina ha risposto così ad una domanda relativa al suo futuro: "Nell’Inter negli ultimi mesi sto vivendo una situazione che non era quella che mi aspettavo a inizio stagione in base a quello di cui avevo parlato con l’allenatore e con il club. Il calcio è fatto di momenti, a volte positivi e a volte negativi.

È chiaro che se questi ultimi aumentassero, credo che con l’Inter dovremo discutere, sempre col massimo rispetto, per trovare una soluzione buona per tutti. Un giocatore deve dare sempre al massimo e rispettare le decisioni degli allenatori, restare concentrato, allenarsi al massimo e farsi trovare pronto quando il tecnico e la tua squadra avranno bisogno di te”.

Chiaro dunque il segnale che l'hombre del destino europeo nerazzurro degli ultimi anni sta manifestando. Tanti guai fisici nella stagione dello Scudetto ne hanno pregiudicato l'impiego, facendolo scivolare indietro anche nelle gerarchie del nuovo allenatore Inzaghi: nella stagione attuale, l'ex Cagliari e Fiorentina conferma, al momento, il suo ruolo di riserva dietro gli intoccabili Brozovic e Barella: 8 presenze fin qui in campionato (una sola da titolare), ed 1 gol.

A gennaio dalla dirigenza bisognerà prendere una decisione. La volontà di Vecino sembra quella di voler cambiare aria, se le cose dovessero restare in questo modo. Ricordiamo che già in estate, e nelle passate stagioni, si era palesato l'interesse di un'altra big italiana, il Napoli (leggi qui le ultime sui partenopei in vista del big match), squadra nella quale l'uruguagio andrebbe comunque a fare la seconda scelta, vista l'intoccabilità di elementi come Fabian Ruiz, Anguissa e Zielinski.