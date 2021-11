Mercato Inter, Vecino in uscita? Pronto il sostituto (uruguaiano)

Mercato Inter, hanno fatto rumore le parole pronunciate da Matis Vecino dal ritiro della sua nazionale.

Il centrocampista ha di fatto lamentato lo scarso utilizzo da parte del tecnico Simone Inzaghi, asserendo che i patti ad inizio stagione erano diversi. Il giocatore ha concluso dichiarando che se le cose dovessero restare così sarà necessario aprire un dialogo con il club. Inutile dire che la società non ha apprezzato tali esternazioni del giocatore, e potrebbe concretizzarsi un addio già nel mese di gennaio, e anzi, secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe stato già fissato il prezzo (10 milioni di euro circa). A quel punto però sarà necessario rimpolpare le fila in mediana.

Secondo la rosea questa soluzione è tutt'altro che scontata, visto che quanto incassato dall'eventuale cessione di Vecino potrebbe essere investito per un rinforzo sulla sinistra (Kostic il nome caldo). Ma non è da escludersi nulla. L'Inter potrebbe infatti tornare a bussare alla porta del presidente del Cagliari Giulini per provare a strappargli Nandez. Il centrocampista (anche lui uruguaiano) piaceva moltissimo in estate, ma alla fine le parti non riuscirono a trovare un accordo. Ora Marotta potrebbe tornare alla carica a gennaio, e regalare a Inzaghi un rinforzo che saprebbe dare il suo contributo sia sulla mediana che sulla fascia destra (dove Dumfries sta facendo fatica).