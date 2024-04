Mercato Inter, difensore cercasi: affidabilità o profilo futuribile? Due profili per i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/04/2024

Mercato Inter, si cerca un difensore per la prossima stagione. In casa nerazzurra, la concentrazione è massima in vista del prossimo impegno di campionato contro il Cagliari. Una partita sicuramente complicata, visto che gli isolani sono sulle ali dell’entusiasmo dopo aver vinto contro l’Atalanta e aver conquistato preziosissimi punti in ottica salvezza. Servirà la migliore Inter possibile e la massima concentrazione e cura di ogni dettaglio e ogni situazione di gioco.

Intanto, in viale della Liberazione, la dirigenza interista sta provando a pianificare il prossimo futuro della rosa di Simone Inzaghi. Uno dei ruoli su cui Marotta e Ausilio si stanno concentrando maggiormente è sicuramente quello della difesa. Tanti profili valutati, ma al momento ci si trova ad un bivio. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri stanno vagliando un profilo più affidabile ed uno più giovane.

Per quanto riguarda il primo, il profilo è quello di Chris Smalling della Roma, che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con la squadra giallorossa e che andrebbe via a parametro zero. Il secondo, è quello di Solet del Salisburgo. Il difensore francese piace tanto alla dirigenza e da tanto tempo. Il contratto in scadenza nel 2025 ha fatto calare il prezzo del cartellino da 20 milioni fino ai 13 di adesso. Un’occasione che potrebbe essere decisamente colta in vista di quest’estate.