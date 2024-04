Inter-Cagliari, Inzaghi ne recupera due e c’è un giocatore vicinissimo al ritorno: la probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/04/2024

Inter-Cagliari, la probabile formazione nerazzurra. In casa Inter, è tanto l’entusiasmo per la vittoria in extremis ottenuta contro l’Udinese e che ha avvicinato i ragazzi di Simone Inzaghi ancora di più verso il ventesimo scudetto della storia del club. Ma il prossimo impegno di campionato è di particolare importanza e di particolare difficoltà, dal momento che il Cagliari di Claudio Ranieri è a caccia di importantissimi punti per la salvezza e ha il morale molto alto dopo la vittoria ottenuta contro l’Atalanta dello scorso fine settimana.

Servirà la migliore Inter possibile e la massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco. Intanto, ci sono buone notizie dall’infermeria per Simone Inzaghi. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri ritroveranno Alessandro Bastoni che aveva saltato la partita contro l’Udinese per un affaticamento muscolare. Il giocatore, ieri, si è allenato con il gruppo ed è pronto a dare il proprio contributo.

Oltre a lui, dovrebbe ritornare anche Stefan de Vrij. Il centrale olandese, tra oggi e domani, tornerà in gruppo. Saranno squalificati Pavard e Lautaro, per cui dovrebbe giocare Bisseck in difesa, mentre in avanti c’è il ballottaggio Sanchez-Arnautovic per affiancare Thuram. Infine, occhio anche a Cuadrado. Il colombiano ha recuperato dall’infortunio e deve solo recuperare la condizione atletica. Potrebbe esserci la convocazione in vista di domenica sera.