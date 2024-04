Inter, Taremi arriva con un regalo in più

di Redazione, pubblicato il: 12/04/2024

(Inter) Mhedi Taremi sarà un giocatore nerazzurro nella prossima stagione, la cosa è risaputa ormai da tempo. La novità delle ultime ore è invece quella che l’attaccante potrebbe arrivare con lo status di giocatore comunitario liberando così uno slot per eventuali acquisti extra CEE.

La Gazzetta dello Sport evidenzia che Taremi il prossimo 23 luglio compirà 5 anni di permanenza in Portogallo. E’ il primo requisito per acquistare la cittadinanza del paese lusitano. “Secondo i media locali innanzitutto Taremi è già in possesso da gennaio del certificato di residenza permanente, fondamentale per la cittadinanza. In secondo luogo, altre pratiche burocratiche sarebbero state avviate con largo anticipo per presentarsi a luglio con tutti i documenti pronti. In estate il calciatore farà richiesta all’agenzia preposta, l’Aima. Poi potrà essere considerato un lavoratore comunitario.”

Secondo la Gazzetta appare improbabile che l’Inter aspetti la fine di luglio per procedere al tesseramento ma sarà comunque il club a decidere l’importanza di avere uno slot per un acquisto extracomunitario in più.