Inter, Marotta fa mea culpa in pubblico

di Redazione, pubblicato il: 12/04/2024

(Inter) Beppe Marotta ha partecipato alla presentazione del libero “Capitani” di Gianfelice Facchetti. Nel corso dell’evento si è soffermato sull’importanza che i club devono dare ai giocatori che sono diventati della bandiere, come ad esempio Javier Zanetti.

Nel corso del suo intervento l’Ad nerazzurro ha citato un fatto avvenuto nelle ultime ore rispetto al quale si è assunto una piccola colpa.

“Ho pranzato alla Pinetina con Sandro Mazzola, non veniva da vent’anni. Mea culpa per questo. Uomini come lui sono un patrimonio da tutelare e conservare. Dobbiamo trasmettere noi valori come la memoria”.