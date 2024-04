Inter, il PSG piomba su un big nerazzurro: e con quei soldi Marotta può trattare due obiettivi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/04/2024

Inter, il PSG piomba su un big nerazzurro. Mentre la squadra prepara la prossima partita di campionato contro il Cagliari che, in caso di vittoria, potrebbe ulteriormente avvicinare la squadra nerazzurra al ventesimo scudetto, la dirigenza, in viale della Liberazione, sta programmando il prossimo futuro della rosa di Inzaghi per rendere la squadra ancora più competitiva visti i tanti e ulteriori impegni della prossima stagione.

Detto che è fatta per gli arrivi a parametro zero di Medhi Taremi dal Porto e di Piotr Zielinski dal Napoli, i nerazzurri si stanno concentrando sui prossimi obiettivi. Ma Marotta e Ausilio devono anche stare attenti agli eventuali assalti delle big d’Europa per i propri gioielli. E proprio oggi Tuttosport parla di un interesse da parte del PSG nei confronti di Marcus Thuram. L’attaccante francese, per i suoi connazionali, è l’erede in bleu di Olivier Giroud e la probabile partenza di Mbappè verso Madrid, sta portando delle riflessioni in casa dei parigini.

Cresce, infatti, il partito pro-Thuram, maggiore rispetto a quello di Osimhen. Secondo il quotidiano, la società nerazzurra chiede circa 80 milioni di euro per il proprio numero 9. A quel punto, la dirigenza, si concentrerebbe sul rafforzamento della squadra, visto che piacciono molto sia Alessandro Buongiorno del Torino, che Albert Gudmunsson del Genoa.