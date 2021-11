Mercato Inter, de Vrij e Brozovic via? Tre nomi dalla Bundes per sostituirli

Mercato Inter: i nerazzurri pescano in Bundes.

La dirigenza di viale della Liberazione si sta guardando intorno sul mercato per poter rendere la rosa competitiva, nell’ambito della sostenibilità, ed è per questo che, nel caso in cui ci dovessero essere degli addii dolorosi come quello di Stefan de Vrij – leggi qui le ultimi sugli interessamenti per l’olandese – e come quello di Marcelo Brozovic, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e il cui prolungamento sembra in salita ad oggi – leggi qui le novità sulle trattative per il rinnovo – ci sono tre nomi che ingolosiscono molto e possono fare al caso dell'Inter per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, si tratta di tre calciatori che andranno a scadenza di contratto il 30 giugno del 2022, due dei quali di proprietà del Borussia Monchengladbach, ovvero Ginter e Zakaria, e uno di proprietà dell’Hoffeneim, ovvero Zakaria, centrocampista svizzero che è seguito anche dalla Roma di Jose Mourinho per il mercato di gennaio per dare un’alternativa in più alla propria rosa.

Ma Beppe Marotta e Piero Ausilio, oltre a guardare ai calciatori in scadenza di contratto a giugno, sono molto attenti anche alla finestra invernale, visto che potrebbero esserci due rinforzi da regalare a Simone Inzaghi per completare la rosa. Il primo nome potrebbe essere quello di Nahitan Nandez, molto vicino questa estate, per cui potrebbe esserci un ritorno di fiamma, il secondo, per l’attacco, quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, per cui i buoni rapporti con Giovanni Carnevali potrebbero agevolare i dialoghi.