Mercato Inter, lampo dall'Inghilterra: 'De Vrij da Conte'

Mercato Inter: non si spengono le voci sui calciatori nerazzurri che interesserebbero al Tottenham di Conte.

Anzi, qualcuno dispensa sicurezza circa il futuro lontano da Milano di Stefan De Vrij. Il perno della difesa nerazzurra potrebbe riabbracciare a Londra il suo ex tecnico. Così, almeno, per Kevin Campbell, ex attaccante dell'Arsenal che - a Football Insider, nella trascrizione riportata da tuttomercatoweb - ha spiegato circa le intenzioni di Conte: "Se vuol De Vrij, gli Spurs devono dargli De Vrij".

Non solo. L'attaccante si è spinto oltre, analizzando il carattere particolarmente persuasivo di Conte. "Ha un modo di fare sul mercato molto netto e quindi io sono sicuro che presto vedremo il difensore centrale dell'Inter a Londra". Una storia di mercato che appassiona, dunque, specie in Inghilterra. C'è curiosità per capire quali saranno le reali mosse di mercato di un Tottenham che, cambiato allenatore, ora cerca rilancio. Intanto, De Vrij come tanti altri nerazzurri, sarà impegnato in queste due settimane in Nazionale (leggi tutti gli impegni, in giro per il Mondo, dei nerazzurri).