Inter, parla Antonello: ecco la verità sul rinnovo di Brozovic

Inter, Alessandro Antonello è intervenuto ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati in onda su Radio24 trattando diversi temi, tra cui il rinnovo di Marcelo Brozovic.

Il croato è in scadenza di contratto a fine stagione e secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe ancora distanza tra l’offerta nerazzurra e la richiesta del giocatore (qui il punto della situazione). Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra il padre agente del centrocampista è il suo legale con la dirigenza interista per provare a risolvere la situazione. Ecco di seguito riportate le sue parole da tuttomercatoweb.com: “Il rapporto coi giocatori è ottimo, ricordiamoci anche i risultati portati dalla squadra con la finale di Europa League e la vittoria dello scudetto. Dobbiamo riconoscerlo e le performace sportive che devono essere adeguatamente retribuite. Ma è normale che la pandemia ha portato a delle riflessioni, poi ci sono dei contratti da rispettare ed è giusto sedersi al tavolo con le parti in causa per trovare un accordo. Brozovic è un giocatore fondamentale per la squadra, è una pedina strategica per noi".

Il ceo nerazzurro ha anche commentato la politica che sta adattando il Milan nell’ultimo periodo sui rinnovi, ovvero quella di non accontentare richieste troppo alte dei giocatori e piuttosto perderli a parametro zero. Secondo Antonello non si tratterebbe di una questione di politica o meno esclusivamente attuata dai rossoneri, ma un indirizzo strategico su cui tutti i club stanno facendo delle riflessioni. I club stanno vivendo un periodo complicato dal punto di vista economico a causa della pandemia e non possono essere gli unici a pagare. La soluzione, secondo il dirigente nerazzurro, sarebbe quella di trovare un bilanciamento ed un equilibrio in modo che i club stessi possano avere la possibilità di far quadrare i conti e bilanciare il tutto.