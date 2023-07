Lukaku Inter, il belga svela la verità della vicenda su Instagram

di Simone Salines, pubblicato il: 22/07/2023

LUKAKU INTER – Attraverso una story postata sul proprio account ufficiale, il centravanti belga ha mandato un chiaro segnale.

E’ senza dubbio la telenovela più rovente degli ultimi anni quella che sta coinvolgendo Romelu Lukaku e il club milanese. L’estate scorsa si impuntò per tornare in nerazzurro dopo la breve parentesi negativa con il Chelsea. Quest’anno invece, mentre l’Inter provava ad acquistarlo definitivamente, il classe 1993, tramite il proprio legale e rappresentante Ledure, si è messo a trattare anche con la Juventus. Cosa che è stata tutt’altro che gradita sia dalla dirigenza che dallo spogliatoio.

Lukaku Inter, lo sfogo del belga

“When that hate don’t work, they start telling lies”. Tradotto: “Quando quell’odio non funziona, iniziano a dire bugie”. Poche parole ma che senza dubbio dimostrano il disappunto di un calciatore finito al centro di un vero e proprio ciclone.