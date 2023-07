Mercato Inter, Morata l’alternativa a Lukaku? La conferma su un altro nome

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 22/07/2023

Mercato Inter in azione. Negli ultimi tempi, il mercato calcistico dell’Inter è stato oggetto di grande attenzione, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. La notizia più rilevante riguarda Romelu Lukaku, il quale ha sorprendentemente fatto marcia indietro nelle trattative, creando un’imprevista complicazione per il club. Nonostante i tentativi di riavvicinamento al calciatore belga, sembra che tutte le strade siano state chiuse.

L’Arabia Saudita ha provato a inserirsi, ma anch’essa ha ricevuto un rifiuto. Pertanto, l’attenzione si sposta ora sulla Juventus, e il destino di Lukaku potrebbe essere legato alla possibilità di un suo trasferimento verso la squadra torinese.

Mercato Inter, novità su Balogun: le ultimissime

Un altro calciatore che ha declinato l’offerta del ricco mercato saudita è Lautaro Martinez, rimanendo così un elemento cruciale anche per il futuro dell’Inter. Tuttavia, resta indubbio che il club dovrà comunque puntellare ulteriormente il proprio parco attaccanti. Tra i nomi accostati all’Inter nelle ultime settimane, uno dei più forti è stato Alvaro Morata, già conosciuto per aver vestito la maglia della Juventus in passato. Tuttavia, sembra che il piano principale sia ora orientato verso Folarin Balogun, giovane talento statunitense dell’Arsenal.

L’edizione odierna de La Repubblica fa il punto della situazione e conferma che l’Atletico Madrid richiede circa 20 milioni di euro per cedere Morata. La fonte afferma: “Il giocatore su cui l’Inter sta puntando con più determinazione è lo statunitense Balogun dell’Arsenal”, sottolineando inoltre che al momento è esclusa la possibilità che Lukaku torni a Milano, dato che sta svolgendo la preparazione con il Chelsea in attesa di un’eventuale chiamata dalla Juventus. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il destino dell’Inter nel reparto offensivo.