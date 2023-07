Chi di Skriniar ferisce di Mbappè perisce

di Redazione, pubblicato il: 22/07/2023

(Mbappè) La notizia esplode come una bomba nella tarda serata . Il PSG ha deciso di non convocare Kylian Mbappè per la toruneè in Giappone in programma dai prossimi giorni. Le strade del club parigino e del fuoriclasse si stanno rapidamente separando. Mbappè rifiuta il rinnovo del contratto che scade a giugno 2024 e nel frattempo il Real Madrid guarda interessato.

I Blancos hanno la casella dell’attaccante centrale vuota dopo la partenza per l’Arabia di Benzema. Il nome del top player francese è quello che suscita i maggiori entusiasmi in Spagna, anche perchè permetterebbe una bella rivincita a Florentino Peres messo all’angolo da Al Khelaifi nella vicenda Superlega.

In poche parole il PSG si trova quasi nella stessa situazione in cui costrinse l’Inter con Skriniar pochi mesi orsono. con una piccola differenza, per il suo ex difensore l’Inter dovette rinunciare a 40/50 milioni, per Mbappè il sacrificio economico sarà quasi quadruplo.