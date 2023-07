di Redazione, pubblicato il: 22/07/2023

(Inter) Lautaro dice no alla mega offerta arrivata dall’Arabia Saudita. Il Corriere dello Sport gli dedica la prima pagina con un titolo emblematico “il gran rifiuto”. L’offerta faraonica non è riuscita (per il momento) a smuovere le sue convinzioni di essere ancora protagonista nel calcio europeo e soprattutto con l’Inter.

I compagni di squadra lo hanno investito del ruolo di capitano dell’Inter e lui è pienamente consapevole della sua importanza all’interno del progetto nerazzurro. Una scelta sicuramente non facile che dimostra il suo attaccamento ai colori nerazzurri.