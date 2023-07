Inzaghi-Inter, il tecnico freme per la punta: ecco le tempistiche per il colpo in avanti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/07/2023

Inzaghi-Inter, il tecnico freme per avere una nuova punta. In queste ore, in casa nerazzurra, il calciomercato è entrato nel vivo più che mai. Infatti, dopo aver incassato i soldi della cessione di Onana al Manchester United – 52 milioni di euro più bonus -, la società nerazzurra sta decidendo come allocare le risorse a disposizione per poter regalare ad Inzaghi una rosa competitiva per la prossima stagione.

Ci sono delle caselle ancora da riempire come i due portieri, il braccetto di destra, la mezz’ala e, appunto, l’attaccante. Una vera e propria rivoluzione nell’organico che andrà gestita bene sotto ogni aspetto. Intanto, la premura del tecnico interista è quella di avere quanto primo il nuovo attaccante, in modo da poterlo integrare al meglio nella rosa interista e da oliarlo nei meccanismi di squadra con i nuovi compagni.

Ma quanto dovrà aspettare Inzaghi prima di avere la sua punta a disposizione? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra sta cercando di ponderare al meglio l’investimento per trovare il profilo maggiormente adatto alla squadra. Molto realisticamente, per l’imminente tournèe in Giappone, Inzaghi dovrà contare su Lautaro, Thuram e Correa.

Sicuramente sarà agosto il momento in cui si potrà dire con maggiore certezza chi sarà il prossimo attaccante e il momento in cui anche l’allenatore nerazzurro potrà finalmente accoglierlo in rosa.