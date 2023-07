(ID) Inter, parla l’agente di Duvàn Zapata: la verità sui possibili contatti

di Simone Salines, pubblicato il: 22/07/2023

INTER – In esclusiva per i nostri microfoni, Fernando Villareal, agente del colombiano, ha parlato dei possibili contatti con i nerazzurri.

Quello del centravanti in casa Inter è un tema che, negli ultimi giorni, sta scottando parecchio. Romelu Lukaku al momento non sembra affatto vicino al ricucire con l’ambiente interista ed è così che la dirigenza nerazzurra è al lavoro per studiare qualche alternativa al belga. Di nomi ne sono stati fatti diversi, tra cui quello di Duvàn Zapata. Per capirne di più, la nostra redazione ha deciso di contattare l’agente che cura gli interessi dell’attuale attaccante dell’Atalanta.

Zapata all’Inter? Arriva la risposta dell’agente

Mentre diverse testate nazionali ed internazionali continuano ad accostare (ormai da anni) il colombiano all’Inter, a mettere a tacere tali voci ci ha pensato proprio Villareal. Secondo quest’ultimo infatti, i nerazzurri non si sarebbero mossi. Ciò significa che probabilmente il duo Ausilio-Marotta stanno seguendo una strada che con quella di Duvàn Zapata non si incontrerà.