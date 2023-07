Lukaku-Inter, rottura insanabile: Pistocchi ‘decreta’ il vincitore della vicenda

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/07/2023

Lukaku-Inter, Pistocchi dice la sua sulla vicenda. La vicenda più clamorosa accaduta in sede di calciomercato in questa sessione è, senza dubbio, quella inerente a Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, dopo aver mandato messaggi d’amore all’Inter, che si era messa d’accordo con il Chelsea per la cifra da spendere, ha fatto in modo di non farsi trovare reperibile e trattare alle spalle dei nerazzurri con la Juventus.

Ma, di fatto, il belga è ancora un calciatore di proprietà del Chelsea e prima di approdare alla Juventus, c’è bisogno che i bianconeri cedano Vlahovic. Intanto, attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato della vicenda, dando la sua interpretazione.

Ecco le parole di Pistocchi: “Nella vicenda Lukaku c’è un solo vincitore: Giuntoli, che come ha sempre fatto dai tempi del Carpi, è riuscito, con promesse più o meno realistiche-ingaggio, centralità nella squadra-a far rompere il rapporto tra il giocatore, l’Inter e la sua tifoseria, indebolendo una avversaria”.

Poi, nel suo tweet, Pistocchi ha continuato: “Oggi Lukaku è senza squadra: non lo vuole il Chelsea, se non esce Vlahovic non lo può prendere la Juve e non lo rivuole più neanche l’Inter. Ma con un colpo di teatro potrebbe ribaltare la situazione: chiedere scusa ai tifosi e al club, e rinunciare al 50% del suo ingaggio. Siccome però è come, tutti, venale, non lo farà e rischia di finire nella Saudi League, ricco ma non rimpianto”.