Inter, si guarda al futuro: per il centrocampo il nome preferito è un talento

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/01/2023

Inter, si pensa al futuro per il centrocampo. La squadra di Simone Inzaghi si sta concentrando sul campo per affrontare l’impegno in Supercoppa contro un Milan voglioso di riscatto e che ha vinto gli ultimi due derby. Ma mentre Inzaghi e i suoi ragazzi pensano a preparare la partita, dietro la scrivania Marotta e Ausilio stanno cercando di programmare al meglio le prossime strategie di mercato per rinforzare la squadra.

Uno dei reparti da rinforzare sicuramente è il centrocampo, per dare delle alternative valide al tecnico, ma che riesca a diminuire il monte ingaggi e a ringiovanire la rosa. Per questo, gli occhi, sono puntati su un giovane talento molto interessante da tempo sotto i radar della dirigenza di viale della Liberazione.

Inter, il nome per rinforzare il centrocampo guarda al futuro. Il giovane talento ha stregato la dirigenza

Come detto, la dirigenza nerazzurra, sta cercando il profilo migliore per rinforzare la mediana di Inzaghi. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Ceccarini, all’interno del suo editoriale per Tmw, Marotta e Ausilio sono rimasti stregati dal centrocampista statunitense del Valencia, Musah. Il giocatore classe 2002, si sta mettendo in mostra in Liga ed anche al Mondiale ha fatto vedere le sue qualità.

Per Musah, la società spagnola, spara un prezzo molto altro che rappresenta un ostacolo per l’Inter. Proprio per questo, nelle intenzioni del club, ci sarebbe la volontà di inserire anche una contropartita tecnica in modo da abbassare la parte cash da investire. Musah, dunque, sempre più oggetto del desiderio. Un giocatore che sta dimostrando di essere già pronto per un grande palcoscenico come San Siro. Musah-Inter, un pista da tenere sotto traccia.