Kessiè-Brozovic, lo scambio si fa? Biasin dice tutto sull’ipotesi di mercato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/01/2023

Kessiè-Brozovic, continuano le voci su un possibile scambio di mercato. La notizia circolava oramai da giorni, soprattutto per quanto riguarda i quotidiani spagnoli. Nella serata di ieri, in diretta dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha dato anche la conferma. Si potrebbe aprire, nel corso di questo mercato di gennaio, la possibilità di un clamoroso scambio di mercato tra Inter e Barcellona per invertire le maglie di Frank Kessiè e di Marcelo Brozovic.

Il giocatore croato, in questa stagione, è stato spesso fermo ai box e ancora adesso non è a disposizione di Simone Inzaghi e salterà la partita di Supercoppa contro il Milan. L’ivoriano, dal canto suo, non sta rendendo per come fatto vedere con la maglia del Milan e sta trovando sempre meno spazio con Xavi. Ecco perchè potrebbe aprirsi questa possibilità. Intanto, il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, fa chiarezza in merito alla situazione.

Kessiè-Brozovic, continuano le voci sul possibile scambio. Fabrizio Biasin parla della situazione di questa ipotesi

Dunque, la notizia ha scosso il mondo interista con questa ipotesi di scambio tra Kessiè e Brozovic. La situazione potrebbe evolvere ed i tifosi nerazzurri si sono già divisi su chi accetterebbe questa possibilità e chi, invece, no. Secondo quanto riportato attraverso i propri social dal giornalista molto vicino alle cose di casa Inter, Fabrizio Biasin, la situazione potrebbe evolvere a gennaio, anche se, di fatto, al momento nessuna proposta è arrivata alla società nerazzurra.

Di seguito, ecco il tweet di Biasin: “Per il momento l’Inter non ha ricevuto alcuna proposta dal Barcellona per uno scambio Brozovic-Kessie. Ripetiamo, per il momento”