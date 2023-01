Inter, che idea sul mercato. Correa, Barcellona, Depay: l’intrigo

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 16/01/2023

Inter, il mercato non si ferma mai. Per la verità, i nerazzurri non hanno fin qui effettuato operazioni né in entrata, né in uscita. Ma in una sessione assai prudente, una nuova idea – clamorosa – si starebbe balenando sull’asse Milano-Barcellona. E’ il sito de La Gazzetta dello Sport a dar notizia di un possibile scambio con i blaugrana. E non si tratta della già chiacchierata operazione che porterebbe Kessié a Milano. Il nome nuovo per il Barcellona sarebbe Correa. Viceversa, a Milano potrebbe giungere Depay.

Si tratterebbe di uno scambio di prestiti per sei mesi che, probabilmente, accontenterebbe tutti. Depay, chiuso a Barcellona, solleticherebbe non poco l’Inter, a caccia di alternative in un reparto dove lo stesso Tucu non sta brillando, e Lukaku è lontano dalla migliore forma.

Dal sito del quotidiano milanese la precisazione: “Si tratta per il momento di un’idea dei dirigenti blaugrana che deve essere approfondita con i colleghi nerazzurri. Particolare curioso: gli uomini mercato delle due società si sono incrociati ieri a Riad visto che quando l’Inter stava sbarcando, il Barça stava per alzare il primo trofeo dall’aprile 2021. Il tempo eventualmente per parlarsi nei prossimi giorni non mancherà”.