Gagliardini, lo sfogo, il mercato. L’Inter ha già l’alternativa

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 16/01/2023

Gagliardini si è sfogato dopo il match vinto dall’Inter sabato contro il Verona. Tanta voglia di giocare, scenario che fin qui ha sviluppato poco a Milano. Ecco perché sul centrocampista (peraltro in scadenza) è ora ripiombata con forza l’ipotesi di una cessione anticipata, già in questa sessione di calciomercato.

Ma cosa bolle in pentola attorno all’ex centrocampista dell’Atalanta. Dal sito de La Gazzetta dello Sport, le ultime. Cinque i club che, con modalità differenti, si sarebbero avvicinati a Gagliardini. Dalla Cremonese (che sarebbe stata però scartata dal calciatore, voglioso di un club più ambizioso) al Monza, passando per Atalanta, Lazio e Torino. Non si esclude nulla.

Per il futuro, intanto, un’opzione è valutata con grande forza. Fabbian sta sorprendendo alla Reggina. Possibile che faccia parte del progetto a partire dal prossimo anno. Una carta in più, fatta in casa, per il centrocampo di Inzaghi.